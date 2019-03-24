Flag futbol takımı nefes kesiyor

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı (Bayrak takımı) sporcularının mücadelesi, izleyenleri şaşkına çeviriyor. Antrenmanlarda özellikle top tutucu ile defans oyuncuları arasındaki mücadele nefes kesiyor.AÜ'deki fakültelerde eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı, antrenmanlardaki performanslarıyla göz dolduruyor. Sert mizacı ile bilinen Amerikan futbolundaki mücadele kurallarının yumuşatılarak ortaya çıkarılan bayrak futbol takımının 20 sporcusu, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek turnuvalara hazırlanıyor. İstanbul ve Anadolu Ligi olmak üzere iki ligi bulunan kadın bayrak futbol takımları, mücadelelerini turnuva usulü yapıyor.AÜ'DE 2017'DE KURULDUAÜ Kadın Bayrak Futbol Takımı'nın 2017 yılında kurulduğunu belirten takım kaptanı Turizm İşletmeciliği 4'üncü sınıf öğrencisi Mavi Yıldırım, takımı hakkında bilgi verdi, oyunun nasıl oynandığını anlattı. "Amerikan futbolunun kadınlara göre uyarlanmış hali" diyerek yaptığı sporu tanımlayan Yıldırım, "Biz Anadolu Ligi'nde mücadele ediyoruz. Aslında maçlarımız lig usulü değil. Turnuva usulü. Ligimizde 10 takım var. Belirli zamanlarda 3- 4 gün süren turnuva usulü maçlar yaparak, şampiyonları belirliyoruz. Takımımızda 20 sporcu var. Maçlara 7 kişilik takım halinde çıkıyoruz" dedi.AMERİKAN FUTBOLUNDAN FARKIYıldırım, Kadın Bayrak Takımı denmesinin nedenini de şöyle açıkladı:"Amerikan futbolunda oyuncunun dizleri yere değince veya rakip oyuncular tarafından yere düşürülünce maç durur ve top karşı takıma geçer. Bizde ise sert mücadele olmaması için belimizin sağ ve sol tarafına iki uzun kuşak bağlanıyor. Rakip oyuncu bu kuşağı tutar ve çekerse oyun duruyor. Buradaki amaç, teması en aza indirmek. Amerikan futbolunun sert ve hırçın tarafından uzak olmak. Ama bizim maçlarımızın çok soft olduğu söylenemez."Takıma yeni dahil olan Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Fatma Güneş ise bayrak sporunu 'Zor bir oyun. Benim işim koşucuyu kontrol etmek, sayı yapmasını engellemek. Kadınların bu sporu yapmaları garip karşılanıyor. Kadın ruhu illaki narin sporları yapmak demek değil, hırçın sporları da yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.FLAG FUTBOL NEDİR?Flag futbol (Bayrak Futbolu), Amerika dışında Kontak Futbolu ya da Korumalı Futbol olarak da bilinen Amerikan Futbolunun, kuralları basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu basitleştirmenin sonucu olarak koruyucu ekipmanlar yerine sadece bel bölgesine takılan bayrakların çekilmesi ile oyuncuya müdahale edilebilmektedir. Hem kadınların, hem de erkeklerin oyuncu olabilmesi, oyuncu sayısı, saha boyutları, top kullanma hakları gibi kurallarda farklılık gösteriyor.

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