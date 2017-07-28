Fırtınayla yıkılan Koşuyolu parkında son durum

Ali AKSOYER/İSTANBUL()İSTANBUL'da etkili olan kötü hava koşullarının en fazla vurduğu yerlerden biri Koşuyolu parkı ve civarı oldu. Koşuyolu parkında onlarca ağaç köklerinden söküldü. Fırtınaya dayanan ağaçların ise dalları kırıldı. Kadıköy belediyesine bağlı ekipler gün boyu yıkılan ağaçları ve dalları keserek kamyonlara yüklediler.

Koşuyolu parkını vuran şiddetli rüzgar ve dolu yağışı büyük hasar verdi. Parkta bulunan onlarca ağaç köklerinden sökülerek yıkıldı. Savaş meydanına dönen parkı temizlemek için Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler gün boyu çalışarak, yıkılan ağaçları keserek kamyonlara yüklediler. Gün boyu devam eden çalışmalara rağmen, parkta halen yıkılan ağaçlar olduğu görüldü. Çalışmaların enkaz tamamen kaldırılana kadar aralıksız süreceği öğrenildi.

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