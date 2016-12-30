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Fırtınadan uçan dev profil boru araca ok gibi saplandı

İSTANBUL,() İstanbul'da dün yaşanan olumsuz havaşartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı. Karaköy Mumhane Caddesi'nde...

Fırtınadan uçan dev profil boru araca ok gibi saplandı

İSTANBUL,() İstanbul'da dün yaşanan olumsuz havaşartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı. Karaköy Mumhane Caddesi'nde bulunan katlı otoparkın önünde seyreden aracın tavanına fırtınadan kopan dev afişi taşıyan profil demiri ok gibi saptandı. Vatandaşların hayretler içinde izlediği olayda otomobil sürücüsü yaralanmazken tavandan aracın döşemesine kadar giren yaklaşık 8 metrelik profil boru vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.Olay anı ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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