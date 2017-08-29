Fırtınadan uçan bayrağı gençler böyle kaldırdı

İSTANBUL, () İSTANBUL'da yağış etkili oluyor. Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı. Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı. (FOTOĞRAF)

29 Ağustos 2017 Salı 18:00