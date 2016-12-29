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Fırtınadan inimeyen uçaklar pas geçti

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,() İstanbul'da da fırtına hava ulaşımına olumsuz yansıdı. Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar fırtına nedeniyle inemedi. Saat 10.00 ve 10.30 arasında Marmara Denizi üzerinden alçalarak...

Fırtınadan inimeyen uçaklar pas geçti

Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/İSTANBUL,() İstanbul'da da fırtına hava ulaşımına olumsuz yansıdı. Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar fırtına nedeniyle inemedi. Saat 10.00 ve 10.30 arasında Marmara Denizi üzerinden alçalarak Florya-Sefaköy yönünde bulunan piste inmek isteyen uçaklardan 6’sı inemedi ve pisti pas geçmek zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi sallandı. Yağan yağmurla beraber kalkış yapmak isteyen uçaklar pistte hızlanırken arkalarında bıraktıkları su kütleleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kalkış için taksi denilen yan yollardan piste çıkmak isteyen uçaklarda bu su kütleleri arasında adeta kayboldu.

Bu arada İstanbul üzerinde 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar yüzünden de uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı.
(FOTOĞRAF)
 

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