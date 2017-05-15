Muhammet KAÇAR/ ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), () - DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası'nda yaz turizm sezonu başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası'na turist akını yaşanıyor. Fırtına Vadisi boyunca kemer köprüleri, tarihi konakları seyrederek bin 350 rakımlı Ayder yaylasına ulaşan yerli ve yabancı turistler eşsiz güzellikteki yemyeşil doğanın keyfini çıkardı. Yaylada bazıları piknik yapan, bazıları da yöresel çalgılardan tulum ve kemençe ezgileri eşliğinde oynanan horona eşlik eden turistler hatıra fotoğrafları çektirdi, doğa yürüyüşü yaptı. Yaylanın farklı noktalarında tulum, kemençe, gitar ve vurmalı çalgılar eşliğinde oluşturulan yöresel müzik grupları da, yerli ve yabancı turistlere mini konserler verdi, ilgiyle dinleyeren turistler de cep telefonları ile kayda aldı.

Yaylaya gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap turistler oluşturduğu gözlendi. Bölgede tatil yapan yerli turistler yeşilin farklı tonları ile karşılaştıkları coğrafyanın adeta yeryüzü cenneti olduğunu belirterek yayladan ayrılmak istemediklerini ifade etti. Arap turistler de hasret duydukları yeşile kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

HOCAOĞLU: TURİZMDE YENİ TREND DOĞA VE KÜLTÜREL TURLAR

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli ve yabancı turistler için bölgenin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Hem konaklama, hem de ulaşım sektöründe çok ciddi ivmeler kazandıklarını anlatan Hocaoğlu, "Doğaya ve tarihi dayalı kültürel aktivite alt yapı ile çok daha geniş insan kitlelerine ulaşabilecek. Önümüzdeki yıllarda havaalanının da tamamlanması ile birlikte Rize ulaşımda tüm fırsatlara kavuşmuş olacak. Bu sayede ilimize gelen ziyaretçi sayısı da artacak. Rize doğası ve tarihi ile eşsiz bir yer. Birçok turistik aktiviteye ev sahipliği yapabiliyor. Güçlü bir alt yapı ile turizmde çok daha fazla pay alabileceğimiz bir noktaya geleceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI