Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı (2)

'KİMSE UYANMADAN GELİP, YIKIMA BAŞLADILAR'

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı sürdürülüyor. Vadide yıkımı gerçekleştirilen tesisin sahibinin akrabası Adnan Çağatay, üzgün ve mağdur olduklarını söyledi. Çağatay, "3 milyon lira yatırmışlar tesise. Bu kadar kolay yıkılmaması gerekiyordu. İmarın girmesi gerekiyor buraya. Bunu devletin kendisi yapıp süreci hızlandırması gerekiyordu. Tüm sorunlar çözüldü mü şimdi? Yıktık, molozları yığdık. Olay bitti mi yani? Biz rahat değiliz. Bugün bunu yapan, yarın gelip köydeki evimizi yıkar. 15 gün önce gelmişlerdi, tebligat olayları olmuştu. Tebligatları göndermişler, araya bayram girdi. Saat 04.30 civarında tekrar geldiler. Kimse uyanmadan geldiler, yıkıma başladılar. Buraya imar verilecek mi yoksa bizi oyalıyorlar mı? Buraya imar verilecekse bir an önce verilsin" dedi.

'PERİŞAN OLDUK'

Yöre sakinlerinden Yaşar Çepnioğlu da ekiplerin baskın yaparak, yıkımlara başladığını belirterek, "Sabah erken saatte geldiler. Adam bir sürü para yatırmış, ceza yatırmış. Gece pusuda geldiler. 15 gün önce gelmişlerdi, gittiler. Perişan olduk. Adamlar bileziklerini, arabalarını sattılar. Yazık, milli servet bu" diye konuştu.

'ŞANTİYE ALANINA ÇEVİRDİLER'

Fırtına Vadisi'nde işletme sahibi Çağlar Uluşahin ise yıkımların turizm sezonunda yapılmasına tepki göstererek, "Burada 3- 4 aylık turizm sezonumuz var. Sezonun ortasında burayı şantiye alnına çevirdiler. Aynı zamanda yukarıları da yıkacaklar. Bu bölgede zaten 3 aylık sezon olduğu için bu sezon boyunca burası şantiye alanı gibi geçecek. Toz, toprak ve hafriyat arabaları bu şekilde geçecek" dedi.

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