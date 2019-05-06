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Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı...

Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.
Rize'de, 'İmar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat inşa edilen kaçak yapılar için harekete geçiliyor.  WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli- yabancı turistlerin akın ettiği Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde; dere yatağına inşaatına başlanan 21 kaçak yapı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yasal işlem başlattı. Yıkım ihalesi yapılan kaçak yapıların bu ay içerisinde yıkılacağı açıklandı. 
Konuyla ilgili Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu 'İmar Barışı' uygulamasını fırsat bilerek özellikle yaylalarda ve sit alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılar için yıkım kararının alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Ardeşen-Çamlıhemşin ilçelerinde Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yıkım ihalesine çıkılmıştır. İhale süreci devam etmekte olup ilimizde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla bulunduğumuz ay içerisinde ihale kapsamındaki toplam 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımları gerçekleştirilecektir. Bunun yanında süreç devam ederken adı geçen sahada bir kısım kaçak yapının sahiplerince yıkımların gerçekleştirildiği gözlemlendi. Bu itibarla hassasiyet gösterip izinsiz yapılarını yıkan vatandaşlarımıza teşekkür eder, yıkım kararı alınmış kalan yapıların da yıkılacağının bilinmesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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