Fırtına, Gökçeada’ya deniz ulaşımını aksatıyor

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.Kuzey Ege Denizi’nde zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'teki Gökçeada- Kabatepe ve saat 15.00'te yapılması planlanan Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yine Kuzey Ege Denizi’nde bulunan Bozcaada ilçesine gerçekleştirilen feribot seferlerinde ise şu an için bir aksama yaşanmıyor.Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de normal olarak devam ediyor.