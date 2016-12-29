Fırtına'dan ağaçlar devrildi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Kartal’da sağnak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılılırken,otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay Petrol İş Mahallesi Çınar Sokakta meydana ageldi.Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.İhbar üzerine İtfaiye ve belediye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara bölerek araçların üzerinde kaldırdı. Kazada otomobilde maddi hasar meydan ageldi.

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