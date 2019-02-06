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Fırtına Bodrum'a zarar verdi (2)

GÜNEŞLİK UÇTU, DİREKLER DEVRİLDİ Bodrum'da dün başlayarak bugün saat 05.00'e kadar etkili olan fırtınanın, Gümbet Sahili'nde de zarara yol açtığı ortaya çıktı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınanın bir restoranın...

Fırtına Bodrum'a zarar verdi (2)

GÜNEŞLİK UÇTU, DİREKLER DEVRİLDİ
Bodrum'da dün başlayarak bugün saat 05.00'e kadar etkili olan fırtınanın, Gümbet Sahili'nde de zarara yol açtığı ortaya çıktı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınanın bir restoranın demir ayaklık üzerine sabitlenmiş tahta güneşliğini savrularak uçurduğu görüldü. Güneşliğin çarptığı bir beton direkle, iki aydınlatma direği de devrildi. Uzun yıllardır ilçede yaşadığını belirten işletme sahibi Zafer Oktay Gönenç, "Gece hortum çıkmış gibi. Sabah kardeşim haber verdi durumu. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaklaşık 100-150 bin lira zararımız var" dedi. Gümbet Mahallesi'ndeki evinin balkonunun tahta güneşliği uçan Erkin Can ise ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirterek, "Gece saat 01.00 gibi oldu. Güneşliğimizi komşumuzun bahçesine uçurdu" dedi. Sitede bulunan bir evin balkon camları zarar gördü, çok sayıda ağacın dalları da kırıldı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Gümbet sahilinde bulunan bir kamp alanında metrelerce yükseklikteki dev okaliptüs ağaçları, kökleriyle birlikte devrildi. Kamp alanında yaşayan kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Öte yandan alınan bilgilere göre, Bodrum Yarımadası genelinde çok sayıda ağacın devrildiği, birçok işletmenin de tabelasının uçtuğu öğrenildi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()

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