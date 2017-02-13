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Fırtına bile avcıları durdurmadı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da kıyı temizliği ile adını duyuran Spin Avcıları, Gündoğan'da düzenledikleri '1'inci Bodrum Spin Avcıları' yarışması ile fırtınalı ve soğuk havaya rağmen balık tutmak için yarıştı....

Fırtına bile avcıları durdurmadı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da kıyı temizliği ile adını duyuran Spin Avcıları, Gündoğan'da düzenledikleri '1'inci Bodrum Spin Avcıları' yarışması ile fırtınalı ve soğuk havaya rağmen balık tutmak için yarıştı.
Sosyal medyada biraraya gelen Spin Avcıları grubu, geçtiğimiz günlerde yaptıkları kıyı temizliği etkinliğinin ardından dün  Gündoğan koyunda sportif balıkçılığı özendirmek amacıyla '1'inci Bodrum Spin Avcıları yarışması' düzenledi. Yaklaşık 120 balıkçının katıldığı, ana teması yakala-bırak olan at-çek yarışmasında 32 balık yakalayan yarışmacılar, yakaladıkları balıkları denize geri bıraktı. Fırtınalı ve soğuk havaya rağmen yarışan balıkçılar saat 06.00'dan 14.00'e kadar kıyasıya mücadele etti.
Spin Avcıları grubunun sözcüsü Ali Üzer, Bodrum'da sportif balıkçılığı özendirmek ve balık tutkunlarını bir araya getirmek adına ilkini düzenledikleri yarışmaya Bodrum Belediyesi ile yerel işletmelerin de katkıda bulunduğunu belirterek şöyle dedi:
"Uzun zamandır bu yarışmanın hayalini kuruyorduk. Hakemlerimiz, yarış boyunca arkadaşlarımızın yakaladığı balıkları kayıt altına aldı. Zaman zaman hava şartları nedeniyle yakalanan balıkları geri salmak için yetişmekte zorlandı. Amacımız sportif ve amatör bir hobi olan at-çek avcılığını genç kardeşlerimize aşılamak ve sürdürülebilir avcılığı da özendirmekti. Güzel bir organizasyon oldu. Bodrum dışından dostlarımızın katılımı da bizleri ayrıca sevindirdi."
Yarışmada dereceye giren ilk üç balıkçıya plaket verildi.

FOTOĞRAFLI
 

 

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