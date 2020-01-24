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Fırtına, Anamur'da seraları vurdu
GENEL 24.01.2020, 17:54
MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, seralarda zarara yol açtı.
Bölgede, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede incelemelerde bulundu. Gümüş, sevindiren tek durumun, seranın sigortalı olduğunu söyledi. Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı Mahallesi'nde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu dile getirdi. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.
Bölgede, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede incelemelerde bulundu. Gümüş, sevindiren tek durumun, seranın sigortalı olduğunu söyledi. Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı Mahallesi'nde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu dile getirdi. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.
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