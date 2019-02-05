Firma iflas edince, Almanya'ya tek seferi bulunan havalimanındaki uçuşlar iptal edildi

ZONGULDAK Havalimanı'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine uçak seferi düzenleyen tek firma olan Alman Germania Havayolu şirketi iflas edince 22 Mart'ta başlayacak seferler için bilet alanlar mağdur oldu.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı, 1999 yılında açıldı. Ancak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce 31 Ocak 2002 tarihinde ‘Trafik akışı olmadığı ve yolcu potansiyeli bulunmadığı' gerekçesiyle havalimanı henüz uçak inişi yapılamadan kapatıldı. 2006 yılında kurulan Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ZONHAV) tarafından kiralanan havalimanı daha sonra 21 Temmuz 2009 tarihinde Alman Germania Havayolu'na açıldı. Şirket Duseldorf- Zonguldak dış hat uçak seferlerini, belirli aylarda haftada bir veya iki gün gerçekleştirilmeye başladı. 2018 yılında ise 4 Mayıs'ta başlayan seferler 22 Kasım'da sona erdi.

ŞİRKETİN İFLASI ZONGULDAKLI GURBETÇİLERİ ÜZDÜ

22 Mart 2019'da aynı firma tarafından tekrar uçak seferlerinin başlaması beklenirken gelen iflas haberi Zonguldaklıları üzdü. Alman Germania Havayolu şirketi, Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulunarak uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Gurbetçilerin yoğun olduğu kentte, havalimanını kullananlar ZONHAV yetkililerini arayarak şirketin iflas kararı hakkında bilgi almaya çalıştı. Almanya'da yaşayan ZONHAV Yönetim Kurulu Başkanvekili Recep Kahya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak havayolu şirketinin iflas kararını doğruladı. 2019 yılı seferleri için bilet alan yolcuların bulunduğunu ifade eden Kahya, şöyle dedi:

"Daha dün öğlen saatlerinde 15 milyon euro destekle ilgili görüşmeler devam ederken bu gece havayolunun internet sitesinden yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu ve mahkemeye iflas müracatı yapıldığı bildirildi. Bundan sonraki süreçte bilet alan hemşerilerimizin durumuna gelince, yetkili kurumlara müracaat edip beklemekten başka çare yok. Eğer herhangi bir yatırımcı uçakları devralıp uçuşlara devam ederse belki yolcuları ücretsiz taşıyabilir. Bizler de bekleyip konuyu takip edeceğiz. Çok üzgünüm. Zonguldak’a uçan ilk yolcu uçağı olarak ayakta kalmasını isterdim."

'700 BİN GURBETÇİ ALMANYA'DA YAŞIYOR'

Zonguldak Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da, havalimanında ILS cihazının faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın seferlerine başlaması beklediklerini söyledi. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten yaklaşık 700 bin gurbetçinin Almanya'da yaşadığını anlatan Çiloğlu, "Savunma sanayisinde artık dışa bağımlı kalmamanın mücadelesini veriyorsak, havayolunda da dışa bağımlı kalmamalıyız. Dünyada sayılı bir yere gelen THY'nin bu görevi artık devir alacağını düşünüyoruz. Daha önce yetkililerle yaptığımız görüşmede, eksik olarak görülen uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazının montajı sürüyor. 15 gün içinde bu montaj bitecek. Bundan sonra THY'nin gerek yurtdışı gerekse yurtiçi seferlerinde bu yükü kaldıracağını düşünüyoruz" dedi.



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