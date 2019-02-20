Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde anıldı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi'nde ülkücü gençler, 4 yıl önce Ege Üniversitesi'nde (EÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümünde yürüyüş yaptı.

EÜ Kampüsü'nde 20 Şubat 2015'te çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde yürüyüş düzenledi. Yakut Çarşısı önünde toplanan yaklaşık 700 kişilik ülkücü grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ve Çakıroğlu'nun fotoğrafları eşliğinde Edebiyat Fakültesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

'RAHMETLİ ŞEHİDİMİZ TARİH OKURKEN, TARİH YAZMIŞTIR'

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını anlatan Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, “Bizler bugün rahmetli şehidimizin sene-i devriyesinde şehidimizi anmak, emanetinin emin ellerde olduğunu bir kez daha vurgulamak adına böyle bir organizasyon ve yürüyüş tertip ettik. Herkes bilmelidir ki; ülkücü hareket dünden bugüne Türk milleti, Türk devleti adına her türlü bedeli şereflerin en büyüğü saymış ve ödemek için her zaman en önde koşmuştur. Ülkücü hareket dün de, bugün de bu meydanlarda şehit olmaya hazır. Ülküdaşlarımızla gönül gönüle, omuz omuza yürümektedir. Rahmetli şehidimiz tarih okurken, tarih yazmıştır. Memleketimiz, milletimiz için bölücü terör örgütlerine üniversitelerde meydan vermemek için şehit olmuştur. Onun için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde bir tane bölücü terör örgütü militanına dahi asla yer yoktur" diye konuştu.

Alperen Tuğrul Küreşoğlu'nun konuşmasının ardından gruptakiler ülkücü yemini etti.

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