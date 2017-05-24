Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (2)

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden, makamında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bugün saat 11.45 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, hastanedeki makam odasında görüşme bahanesiyle giren medikal firması sahibinin önce sözlü, arkasından silahlı saldırısına uğradığı belirtilerek, şöyle denildi:

"3 kurşunla ağır yaralanan Başhekim Berilgen, acilen ameliyata alınmıştır. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs, olay akabinde kafasına silah dayayarak intihar girişiminde bulunmuş, fakat ağır yaralı olarak hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatılmış ve sürdürülmektedir. Başta hastalarına olmak üzere, ilimize ve bölgemize hizmet etmekte sınır mefhumu tanımayan, mesleğine ve iline olan sevdası ile bilinen değerli başhekimimizin başına gelen bu elim olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ailesine ve yakınlarına, tüm tıp camiasına, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, üniversitemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatı boyunca hep güçlü olmuş başhekimimizin bunu da atlatacağına olan inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın duaları ile tez zamanda iyileşip aramızda olacaktır. Fırat Üniversitesi olarak Allah'tan acil şifalar diliyoruz."