Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (4)

BAŞHEKİM PROF. DR. BERİLGEN, KURTARILAMADI

Makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, girdiği ameliyat sonrası tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Berilgen, evli ve 4 çocuk babasıydı.

GÖK'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Başhekim Prof. Dr. Berilgen'e silahlı saldırı düzenledikten sonra başına bir el ateş eden saldırgan Sercan Gök'ün ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

