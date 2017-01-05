Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Fırat Kalkanı Şehidi Astsubay Bilgiç, gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı (2)

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ militanlarının saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit...

Fırat Kalkanı Şehidi Astsubay Bilgiç, gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı (2)
SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ militanlarının saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Astsubay Hüsnü Bilgiç'in cenazesi havayoluyla Malatya'ya getirildikten sonra, önce Arapgir İlçesi'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde baba ocağına getirildi. Burada tekbirlerle karşılanan şehidin cenazesi, oturduğu evin önüne getirildiğinde anne Hülya, baba Feti ve kız kardeşleri Şeyda ile Büşra Bilgiç, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
Buradaki helallik alınması sırasında anne Hülya Bilgiç sinir krizleri geçirirken, "Çatışacağım, askerlere yemek yapacağım. Şehit oldu benim kuzum. Vatan için gitti. Benim kuzumun kanı temiz, onların pis kanını Amerika'ya götürsün. Yavrum Türk bayrağı senin için dalgalanıyor. Benim yavrum şehit, sevinmeyin şerefsizler. Ben ayaktayım. Teröristler bunu duysun vatan bölünmez. Ben iyi anneler istiyorum, şerefsiz anneler istemiyorum. Bana yavrum dedi ki ‘şahadet içme vaktidir’ içtim annem. Dedi ‘anne onları bitirmeden gelmeyeceğim annem’ dedi. ‘Annecim 1 senedir seni görmüyorum’ dedi. ‘Anne o şerefsizler varken ben o evde yatmam anne’" diye ağıt yaktı.
Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından okunan duanın ardından, şehidin yakınları ve meslektaşları da gözyaşlarına boğuldu.
Ardından şehit Astsubayın bayrağa sarılı cenazesi tekbirlerle Mehmet Akif Mahallesindeki ilçe terminali bahçesine götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Malatya Valisi Mustafa Toprak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı.
Şehit Astsubay Bilgiç'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55