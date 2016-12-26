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Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit ateşi Sorgun'a düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da yaralanan ve Gaziantep'te bir haftadır tedavi gören 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal'ın şehit olduğu haberi, memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Anne...

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit ateşi Sorgun'a düştü
FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da yaralanan ve Gaziantep'te bir haftadır tedavi gören 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal'ın şehit olduğu haberi, memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Anne Perihan ve baba Yaşar Ünal'ın oğullarının tedavisi nedeniyle Gaziantep'te olduğu belirtilirken, şehidin Sorgun'daki evine Türk bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.
24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli sözleşmeli er Mehmet Ünal, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopterle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sözleşmeli er Ünal, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Şehit Mehmet Ünal'ın 4 kardeşi ve bekar olduğu, cenazesinin yarın öğle namazının ardından Sorgun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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