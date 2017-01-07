Fırat Kalkanı gazisine geçmiş olsun ziyareti

SİVAS, () - SİVAS Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı harekatında yaralanan Uzman Çavuş İlhan Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyarete Vali Gül'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy da katıldı. Merkeze bağlı Çongar köyündeki evinde bulunan yaralı uzman çavuş Çakmak'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Gül, kendisi ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı 4'üncü Taburda uzman çavuş olarak görevli iken ülke güvenliğini sağlamak için Suriye'ye geçici olarak görevlendirilen ve Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaralanan Çakmak'ın durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, kapılarının 24 saat onlara açık olduğunu söyledi.

Gazi İlhan Çakmak'a acil şifalar dileyen Vali Gül, "Vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilerimize, canını feda eden şehitlerimize minnettarız. Milletimiz yaşanan kahramanlık destanlarını asla unutmayacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI