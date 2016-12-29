Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da 159 noktada asayiş uygulaması
İstanbul'da 159 noktada asayiş uygulaması
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu...
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...

Fırat Kalkanı gazisi Ali Temel: Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım

İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - SURİYE'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen hafta yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, "Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım" dedi. Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat...

Fırat Kalkanı gazisi Ali Temel: Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım

İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - SURİYE'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen hafta yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, "Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım" dedi.
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yer alan ve El Bab bölgesinde geçen hafta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde 5 gün tedavi gördükten sonra memleketi Manisa'ya getirildi. Uzman Çavuş Temel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına alındı.
MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük ile yönetimin kurulu üyeleri akşam saatlerinde tedavi Uzman Çavuş Ali Temel'i hastanede ziyaret etti. Kalçasından bir şarapnel parçası çıkartılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları bulunan Uzman Çavuş Temel, Türk askerinin El Bab bölgesinde büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek şunları söyledi:
"Türk askeri Kıbrıs'a girdiğinde nasıl o zamanda coşkuyla karşılandıysa oradaki halk da bizi coşkuyla karşıladı. O bölgenin yerlisi, Kilis tarafında kendi halkımız bizi sanki dört gözle bekliyorlarmış gibi karşıladılar. Halk 'Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Bizi zulümden kurtarıyorsunuz' diyor. Bu bizim için gurur verici bir şeydi. Biz bunun verdiği şevkle ve heyecanla işimizi daha güzel yapmaya çalıştık. Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55