Fırat Çakıroğlu cinayetinde, sanığa çifte müebbet

İZMİR'de, 3 yıl önce, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Sorumlusu, Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve ayrıca 'örgüt üyesi olmak' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nurullah Semo'nun cezası arttı. Yerel mahkemenin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararını onayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa ayrıca 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında Ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Sorumlusu, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı. 1'i tutuklu, 31'si tutuksuz toplam 32 sanık hakkında dava açıldı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Nurullah Semo 'kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Diğer sanıklardan İsmail Bedir'e 'yaralama' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Sezgin Yılmaz'a 3 yıl 7 gün hapis cezası verildi. Sanıklardan 29'u ise beraat etti. Karar tarafların avukatları ve duruşma savcısı tarafından temyiz edildi.

İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, Nurullah Semo tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, Semo'ya 'kasten adam öldürmek' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını onadı. Sanığa 'örgüt adına suç işlemek' ve 'örgüt üyeliği' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası kaldırılırken, Türk Ceza Kanunu'nun 302/1'inci maddesi gereğince 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Böylece Nurullah Semo iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin diğer sanıklar hakkında verdiği kararların ise daha sonra değerlendirilmesine karar verdi.



FOTOĞRAFLI