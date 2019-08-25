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Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; Seferler durdu

Yılmaz OKUR - İstanbul - FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı. Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon...

GENEL 24.08.2019, 07:56

Yılmaz OKUR - İstanbul - FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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