Fındıkta 'zirai don' ve 'küllenme' tehdidi 

TÜRKİYE'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan, 110'dan fazla ülkeye yılda 2,5 milyar dolarlık ihracatı yapılan fındıkta, 'zirai don' ve 'külleme (mantar)' hastalığı, üreticiyi tedirgin ediyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Mevsimsel değişimler ve çeşitli hastalıklar fındığı olumsuz etkiliyor. Geçen hafta sonu yağan kar, don endişesini de beraberinde getirdi” dedi.Yaklaşık 440 bin üreticiyle 700 bin hektar alanda fındık üretimi yapan Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini karşılıyor. 110'dan fazla ülkeye yılda 250 bin ton fındık ihraç eden Türkiye, karşılığında yaklaşık 2,5 milyar dolar döviz elde ediyor. Dünya fındık üretiminde ve ihracatında büyük paya sahip olan Türkiye'de, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllardaki 'zirai don' ve 'külleme' hastalığı fındıktaki rekolteyi de olumsuz etkiliyor.İlkbaharın gelişiyle fındık ağaçları yapraklanırken, bölgede Nisan ayının ortalarında yağan kar zirai don tehlikesini de beraber getirdi. Kar yağışıyla birlikte 900 rakımın üzerindeki fındık bahçeleri beyaza büründü. Zirai donun olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e doğru yayılan 'külleme' hastalığı tehdidinin ise zirai ilaçlama ile önlenmeye çalışıldığı belirtildi.50 YILDIR BÖYLE BİR KAR OLMADIAltınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındıkta verimin artırılarak daha kaliteli ürün elde edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, bahçelerde görülmeye başlayan 'külleme' hastalığına karşı, üreticilerin mutlaka ilaçlama yapması gerektiğini söyledi. Ziraat Odası olarak sosyal medyadan paylaştıkları görsellerle üreticileri bilinçlendirmeye çalıştıklarını da anlatan Akça, "Fındık Türkiye'nin ihracatı açısından çok önemli bir tarım ürünü. Ülkemize ihracattan büyük döviz girdisi sağlıyor. Ancak son mevsimsel değişimler ve çeşitli hastalıklar fındığı olumsuz etkiliyor. Geçen hafta sonu yağan kar, don endişesini de beraberinde getirdi. Şu anda zirai donla ilgili bir olumsuzluk yok, inşallah son yağan kar don yapmaz. Zirai don varsa da bunun etkisini bir kaç hafta sonrasında tespit edebileceğiz. Yukarıda yağan kar şu anda 15 santime kadar ulaştı. Sevindirici olan şu: hava sıcaklığı henüz eksiye düşmedi. Üreticilerimizin yine zirai dona karşı dikkatli olması lazım. Hava sıcaklığı eksi dereceye düşerse, alınacak yerel tedbirler var. Üreticilerimiz tarafından 50 yıldır böyle bir karın olmadığı söyleniyor. Her şey Allah'ın takdiri, şu an yağan karla fındık ürününün çok fazla zarar göreceğini düşünmüyoruz. İnşallah hava, zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kalmaz" dedi.ÇOTANAKLARDA KURUMALAR OLUYORKülleme hastalığına karşı ilaçlama mücadelesinin de başladığını aktaran Akça, "Külleme hastalığı bölgemizde son yıllarda belirgin. Külleme hastalığı olan bahçelerde fındık yapraklarında lekeler oluşuyor. Yapraklar hastalıktan etkilenip, vaktinden önce dökülüyor. Erken dönemde hastalığa yakalanan fındık çotanaklarında kurumalar oluyor. Bu bahçede verimi de olumsuz etkiliyor. Şu an ürünün gelişme dönemi. Artık çiftçilerimizin bu ürünü geliştirebilmesi için birçok mücadeleyi, çabayı göstermeleri gerekiyor. Çiftçilerimizin bu konulara hassasiyetle eğilmeleri ve gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

