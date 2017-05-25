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Fındık üreticisine külleme hastalığıyla mücadele uyarısı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, külleme hastalığının etkilerini göstermeye başladığını belirterek, üreticileri zirai mücadele yapılması konusunda uyardı.  Üreticilerin külleme hastalığı...

Fındık üreticisine külleme hastalığıyla mücadele uyarısı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, külleme hastalığının etkilerini göstermeye başladığını belirterek, üreticileri zirai mücadele yapılması konusunda uyardı. 
Üreticilerin külleme hastalığı ile mücadele konusunda gerekli bilgileri Ziraat Odası Tarım Danışmanları ile Gıda, Tarım ve İl Müdürlüğü yetkilerinden alabileceklerini belirten Karan, bölgede 2013 yılından bu yana bahçeleri tehdit altına alan külleme hastalığının etkilerinin, bu yıl iklim şartlarından dolayı son 10 gündür baskın bir şekilde görülmeye başladığını kaydetti. Karan, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla üreticilere ulaşmaya çalıştık. Ancak iklim şartlarından dolayı üreticiler yeterince koruyucu zirai ilaçlama yapmadı. Şu anda fındık bahçeleri yüksek risk altında. Üreticilerin tavsiyelere uyarak tedavi edici ve besleyici ilaçları arazilerde uygulamaları gerekiyor. Mutlaka ilaçlama yapılmalı. Çünki yapılmayan bahçelerde dökülme, kuruma ve gelişimde gerileme görülüyor" dedi.

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