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Film karakterlerinin maskeleriyle hırsızlığa 2 tutuklama

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle 4 okuldan toplam 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip polis tarafından yakalanan 3’ü lise öğrencisi 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı büyük...

Film karakterlerinin maskeleriyle hırsızlığa 2 tutuklama
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle 4 okuldan toplam 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip polis tarafından yakalanan 3’ü lise öğrencisi 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı büyük olan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kortrol şartıyla serbest bırakıldı.
Umurlu Mahallesi’nde, 11 -12 şubat tarihleri arasında, 4 ayrı okulda hırsızlık meydana geldi. Okullardan birinden, bir gün arayla iki kez hırsızlık yapıldı. Okulardaki bu hırsızlık olayları Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Çalışma başlatan polis, hırsızlık yaşanan okullardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden tanınmamak için film karakterlerine ait maskeler takan şüphelilerin D.Y. (17), D.K. (19), S.K. (16) ve A.Z. (19) olduğunu belirledi.
3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, okullardan çaldıkları belirlenen bilgisayar kasası, hard disk, ses ve görüntüleme sistemi parçaları, bilgisayar malzemeleri ve müdür odasındaki çekmeceden aldıkları bir miktar para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve A.Z. tutuklanırken, yaşları küçük olan S.K. ve D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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