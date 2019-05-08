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Filiz öğretmenden 'Bir Yudum Su Bir Ömür Sağlık' projesi

İSTANBUL Küçükçekmece'deki bir ilkokulda görev yapan öğretmen Filiz Onur, bir öğrencisi yetersiz su tüketimi nedeniyle böbrek rahatsızlığı geçirince, ‘Bir Yudum Su, Bir Ömür Sağlık’ projesini hayata geçirdi. Öğrencilere su...

Filiz öğretmenden 'Bir Yudum Su Bir Ömür Sağlık' projesi
İSTANBUL Küçükçekmece'deki bir ilkokulda görev yapan öğretmen Filiz Onur, bir öğrencisi yetersiz su tüketimi nedeniyle böbrek rahatsızlığı geçirince, ‘Bir Yudum Su, Bir Ömür Sağlık’ projesini hayata geçirdi. Öğrencilere su içmenin önemi konusunda farkındalık kazandıran proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi'ne katılmaya hak kazandı.
Sefaköy’deki Penyelüks Hasan Gürel İlkokulu’nda eğitim gören Seher Özkocaman (8) geçen yıl rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özkocaman'ın yetersiz su tükettiği için böbreklerinden rahatsızlandığı belirlendi. Bu olayın ardından minik Seher'in sınıf öğretmeni Filiz Onur su içmenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Bir Yudum Su Bir Ömür Sağlık’ projesini hayata geçirdi.
Projenin başında öğrencilerin ne kadar su içtiğini belirlemek için testler yapıldı. Daha sonra proje kapsamında okulda her gün 2’nci ve 5’inci derslerin başında su içme etkinlikleri düzenlendi, öğrencilerin su içme konusunda bilinçlenmesi için birlikte dövizler hazırlandı, afişler boyandı, su içme günlükleri tutuldu. Seher Özkocaman’ın da aralarında bulunduğu 3-A sınıfının öğrencileri, su damlası kostümlerini giyerek sınıfları gezip arkadaşlarını bilgilendirdi. Öğrencilerle birlikte velilerin de bilinçlendirilmesi için okulda toplantılar düzenlendi. Sınıflar, okul merdivenleri ve öğrencilerin göreceği çeşitli yerlere, su içmeyi hatırlatmak için çeşitli uyarı tabelaları asıldı.
Öğretmen Filiz Onur'un projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 'Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi'ne katılmaya da hak kazandı.
‘PROJE SAYESİNDE SU TÜKETİMİ İSTEKTEN ÇOK İHTİYACA DÖNECEK’
Öğretmen Filiz Onur, projenin istekten ihtiyaca döneceğini belirterek, "Öğrencim Seher geçtiğimiz sene rahatsızlandı, 1 hafta okula gelemedi. Ailesiyle konuştuğumda yetersiz su tüketimi nedeniyle böbrek rahatsızlığı geçirdiğini öğrendim. Sonrasında düşündüm ve fark ettim ki aslında ben bile su içmiyorum. Su tüketiminin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için hem kendime, hem de çocuklara bu farkındalığı kazandırmak için bu projeyi başlattım. Bu proje sayesinde, ileride çocuklar için su tüketimi istekten çok ihtiyaca dönecek. ‘Su şişeleri gözümüzün önünde dursun, 2’nci ve 5’nci derslerin başlarında birbirimize hatırlatalım ve sularımızı içelim’ dedim Çocuklarla birlikte biz ve veliler de bilinçlendik. Velilerimiz de çocuklarıyla birlikte su içiyor" dedi.
‘KÖTÜ BİR OLAYLA BAŞLADI, ANCAK İYİ BİR ŞEYE VESİLE OLDU’
Okul Müdürü Fehmi Anras ise "Proje kötü bir olayla başladı, ancak iyi bir şeye vesile oldu. Öğrencimizin rahatsızlandı, ancak tüm okulu etkiledi, güzel sonuçlar elde ettik. Hem öğrenciler, hem öğretmenler, hem de velilerde farkındalık yarattı. Öğrencilerimize ön testler yaptık ve ne kadar su içtiklerini öğrendik, daha sonra öğretmenlerimize bu konuda konferans verip onları da bilgilendirdik. Projeye velilerin katılması önemliydi. Bu su tüketiminin okulla sınırlı kalmaması için velilerle görüştük, anlattık ve projeye dahil ettik. Güzel bir çalışma oldu ve sonucu da olumlu oldu. Ayrıca Şube Müdürümüz Ali Çibuk da projeye çok destek oldu, onun da katkılarıyla projemiz İstanbul ve çevre illerde yayıldı" diye konuştu.
Geçirdiği böbrek rahatsızlığı nedeniyle projenin başlamasına vesile olan Seher Özkocaman ise, "Su içmiyordum, bu yüzden geçen sene rahatsızlandım, böbrek rahatsızlığım hala devam ediyor. Öğretmenim sayesinde artık su içmeye başladım. Arkadaşlarımla birbirimize su içmeyi sürekli hatırlatıyoruz" dedi.

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