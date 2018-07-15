Filistinli El Cüneydi: 15 Temmuz'da Türkiye için ayağa kalktık

İSTANBUL, () -ESENLER Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Esenler'deki şehit aileleri ve gazilerine özel yemek programı düzenledi. Yemek programında Kudüs direnişinin sembol isimlerinden 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi de yer aldı. Cüneydi, Filistin halkının Türkiye için ayağa kalktığını kaydetti.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen yemek programına şehit aileleri, gaziler, Fevzi El Cüneydi ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Filistin halkının 15 Temmuz sırasında sokaklarda Türkiye için dua ettiğini kaydeden Fevzi El Cüneydi, "Türkiye'yi ve Türkiye'deki kardeşlerimizi çok seviyoruz. Güçlü, istikrarlı bir Türkiye istiyoruz. Dedelerimiz, babalarımız gibi yıllarca Türkiye'nin güçlenmesini bekledik. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi Filistin halkı olarak hepimizi korkuttu. O geceyi hiç unutmuyoruz. Tüm Filistin halkı o geceyi sokaklarda dua ederek takip etti. Türkiye için ayağa kalktık" dedi.

"15 TEMMUZ TÜRKİYE'NİN İKİNCİ KURTULUŞUDUR"

Yemek programına katılan Murat Gonca, "15 Temmuz Türkiye'nin ikinci bir kurtuluşunu ifade ediyor. Çanakkale Savaşı nasılsa 15 Temmuz da aynıdır" şeklinde konuştu. Gazi Baki Göçmen ise "15 Temmuz bizim için yeniden doğu, kurtuluş gibi. Tüm dünyaya, FETÖ'ye karşı durduğumuz bir gündür" diye konuştu.

15 Temmuz Gazisi Sadullah Zeytinci Tank ile bariyerin arasında kalarak bacağı kırıldığını ifade ederken, eşi Filiz Zeytinci "Rabbim bir daha böyle bir günü yaşatmasın. Eğer böyle bir gün bir daha yaşanırsa tüm dünya bilsin ki Türkiye ayakta olacak. Türk milleti her zaman ülkesini savunacak" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET GELECEĞİNE KAST EDENLERE 'DUR' DEDİ"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 15 Temmuz'u hatırlamak bu ülkeye duyulan vefayı yeniden hatırlamak anlamına geliyor diyerek şunları söyledi:

"Devletimizin, milletimizin, vatanımızın birliğinin ve dirliğinin ne kadar kıymetli olduğunu 15 Temmuz 2016'da bir kez daha anladık. Bu milletin geleceğine kast edenlere bu millet 'dur' dedi. Allah'ın izniyle bundan sonra bu vatan üzerinde operasyon yapmak isteyenlere bu millet her zaman 'dur' diyecek."

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