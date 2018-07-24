Filistinli aile bu görüntülerle yardım istiyor

Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, () FATİH Vatan Caddesi'nde bir otomobilin 49 yaşındaki Filistinli Akram Kabha'a çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 5 ay önce meydana gelirken ölen Akram Kabha'nın Ailesi'nin Avukat Mehmet Fatih Yaşar, Vatan Caddesi'nde müvekkili Akram Kabha'a çarparak ölümüne neden olan iki aracın, Plaka Tanımlama Sistemi'nin (PTS) bozuk olması nedeniyle tespit edilemediğini söylerken olayı ve plakayı gören tanıkların kendilerine ulaşmasını istedi. Ölen Kabha'nın Filistin'den gelen kardeşi Munir Mohammed Kabha da "Türk hukuk sisteminden canilerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

AVUKAT: ÇARPMIŞ OLMALARINI UMURSAMADAN KAÇIYORLAR

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında bulunan alanda konuşan Avukat Mehmet Fatih Yaşar, 3 Mart 2018 gecesi saat 23:05'te müvekkili Akram Kabha'ya, Vatan Caddesi'nde Fatih Belediyesi önünde karşıdan karşıya geçtiği sırada yarış yaptığını düşündükleri iki aracın çarptığını söyledi. Avukat Yaşar, "Biz bu araçların yarış yaptığını düşünüyoruz, görüntülerde de mevcut. Çok hızlı şekilde gelip bizim müvekkilimize önce biri çarpıp fırlatıyor, diğeri de çarpıyor. Ve bu iki araç hiçbir şekilde durmadan birine çarpmış olmalarını umursamadan yollarına devam ediyorlar ve kaçıyorlar" dedi.

AVUKAT: OLAYA ŞAHİT OLAN VARSA BİZE ULAŞSIN

Avukat Yaşar, müvekkili Akyam Kabha'nın İstanbul'da Hukuk Fakültesini bitirdiğini, yıllarca İstanbul'da yaşadığını, ticaret işiyle uğraştığını belirterek, şunları söyledi:

"Filistin'e gidip gelen bir insan. Kabha'nın geride bıraktığı 4 çocuğu ve eşi var. Biz savcılık safhasında etkin bir soruşturma yürütülmesini talep ettik. Kaçan şahısların bir an önce tespitini istedik. Temmuzun sonuna gelmiş olmamıza rağmen ve kazanın Vatan Caddesi'nde İstanbul'un göbeğinde olmasına rağmen herhangi bir bulguya bilgiye şu ana kadar rastlanılmadı maalesef. Biz burada ciddi ihmaller zincirinin olduğunu düşünüyoruz. İlk ihmal, Vatan Emniyet Şubesi'nin oraya yakın olduğunu biliyoruz ve kaza yerine polisin 20-25 dakika sonra geldiğini görüyoruz. Daha sonra İstanbul Emniyetin karşısında hastane olmasına rağmen 35-40 dakika sonra o ambulansın geldiğine şahitlik ediyoruz. Aslında o gün Topkapı'nın orada plaka tanımlama sistemi kamerası var. Kameranın çalışmadığını talebimiz doğrultusunda Emniyetten gelen yazıyla öğreniyoruz. O kamera o gece çalışmıyordu ama daha öncesinde sonuçta bu araçlar Aksaray istikametinden gelip müvekkilimize çarptıktan sonra Bayrampaşa istikametine devam ediyorlar. Bu istikametteki o gece çalışmayan PTS cihazından daha önceki PTS ve daha sonraki PTS verileri elde edilsin. Kaza anından 15 dakika önce ve 15 dakika sonraki BMW ve SEAT marka bu araçlar tespit edilsin dedik. Ama gelen yazı o gece diğer PTS de çalışmadığı yönünde. En son bu çarpan aracı nasıl buluruz' diye düşünürken diğer taraftan da geçmiş olabileceğini kazadan sonra merak edip, ne oldu ne bitti diye düşünüp diğer taraftan geçmiş olabileceğini düşündük. BMW ve SEAT marka araçların kazadan bir iki saat sonra oradan geçip geçmediğine yönelik araştırma yapılmasını istedik. 10'a yakın araç plakası tespit edildi bir ay önce. Hatta bu araçlardan birinin 2-3 kez geçtiği de tespit edildi. Ama hala daha bu araç sahiplerinin ifadeleri alınmış dahi değil. Neyin beklendiğini biz anlayabilmiş değiliz."

Avukat Yaşar, etkin bir soruşturma yürütülmesini istediklerini, olaya şahit olan ve plakaları tespit eden varsa kendilerine ulaşıp bu bilgileri kendileriyle paylaşmalarını isteyerek, "Diğer taraftan hem yargı mercilerini ve hem de yürütmeyi bu anlamda etkin soruşturmanın yapılabilmesi adına göreve çağırıyoruz" dedi.

KARDEŞ KABHA: CANİLERİN BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Hayatını kaybeden Akyam Kabha'nın kardeşi Munir Mohammed Kabha ise aileyi temsilen İstanbul'a geldiğini kaydederek, "Avukat Mehmet Bey ile beraber karakola ve savcılığa gidiyoruz. Hiçbir gelişme yok. Ailesi, annesi, babası perişan haldeler. Türk hukuk sisteminden canilerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan o görüntüler de Filistinli Akram Kabha'ın karşıdan karşıya geçtiği ve o anda hızla gelen aracın Kabha'ya çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Filistinli Kabha'nın fırlaması da yine güvenlik kamerasına yansıyor. Diğer görüntü de ise Kabha'ya çarptığı iddia edilen araçlardan birinin gidişi yine görüntülere yansıyor.

EMNİYETİN YAZISI: PTS ARIZALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan yazıda, "Soruşturma kapsamın Vatan Caddesi Edirne İstikameti belediye öncesinde ve sonrasındaki PTS kayıtlarının incelenerek 3 Mart 2018 günü saat 22.40 -23.30

aralığında geçen BMW ve SEAT marka araç ile araç renk listesinin ayrıca olayın gerçekleştiği istikametin tersi olan Vatan Caddesi

Aksaray İstikametinde bulunan PTS direğine ait kayıtların mavi, lacivert renklerde SEAT marka araç baz alınarak 3 Mart 2018

22.30 ile 4 Mart 2018 01.00 aralığında geçişlerin listesinin gönderilmesi talep edilmiştir. Yapılan incelemede Vatan Caddesi

Edirne istikametinde bulunan, "Vatan Caddesi Topkapı Metrosu Bayrampaşa yönü ", "Vatan Caddesi Bayrampaşa Yönü -Topkapı Sahilyolu" ve Adnan Menderes Bulvarı E-5 Kuzey Merter Kat" isimli Plaka Tanımla Sistemi (PTS) noktalarının bahse konu tarih ve saat aralığında arızalı olduğundan dolayı PTS kayıtlarının bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu noktaların belirtilen tarihlerde arızalı olduğuna dair tutanak ekinde sunulmuştur" denildi.

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