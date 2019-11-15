banner314

banner325

Son Dakika

Filistin büyükelçisi Mustafa Filistin her zaman Türkiye'nin yanındadır

  Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()- ESKİŞEHİR'de, uyum buluşmaları toplantısına katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Barış Pınar Harekatı'nın ardından iki ülkenin arasını açmak isteyenlerin harekete...

GENEL 15.11.2019, 17:23

 

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()- ESKİŞEHİR'de, uyum buluşmaları toplantısına katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Barış Pınar Harekatı'nın ardından iki ülkenin arasını açmak isteyenlerin harekete geçtiğini belirtip, "Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar" dedi.

Eskişehir'e gelen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları Toplantısı'na katıldı. Oteldeki program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Faed Mustafa, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından iki ülke ilişkini bozmak için özellikle sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüldüğünü söyledi. Türkiye ve Filistin’in tarih boyunca kardeş ülkeler olduklarını dile getiren Mustafa, "Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan merciler hareket geçti. Bu durumu iyi anlatmak ve açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar. Bu sevgi her vatandaşta var. Filistin ve Türkiye düşmanları iki ülke arasındaki saygı ve sevgiden dolayı rahatsızlar. Bu yüzden haksız ve hiç doğru olmayan haberleri yayınladılar" dedi.

Filistin halkının her zaman Türkiye ile birlikte olduğunu ve harekatını desteklediğini anlatan büyükelçi Faed Mustafa, "Filistin halkı her zaman Türk halkına başarı ve hep ileriye gitmesini temenni ediyor. Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Türkiye'nin karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor. Herkes şunu iyi bilmeli her zaman Filistin Türkiye'nin yanında duracak, Filistin'de Türkiye'nin yanında duruyor. Türkiye ile Filistin arasında ortaya atılan haberlere insanların itibar etmemeleri gerek” diye konuştu.

Yorumlar (0)
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:45
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6