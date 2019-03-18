Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanan baba öldü, oğlu tedavi altına alındı

DENİZLİ'den ticaret yapmak amacıyla Fildişi Sahili'ne gidip, yerleşen iş insanı Hikmet Kara (46) ve oğlu Ali Kara (25), sinek ısırmasına bağlı sıtma hastalığına yakalandı. Baba, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Ali Kara, belirtilerin devam etmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Denizlili iş insanı Himmet Kara, 1 yıl önce ailesiyle birlikte plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Ancak Himmet Kara ve oğlu Ali Kara, 9 Mart günü yaşadıkları Abidjan şehrinde sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye götürülen baba ve oğluna sıtma teşhisi konuldu. Baba Kara, tedavi altına alındığı hastanede 14 Mart Perşembe günü hayatını kaybetti. Taburcu edilen Ali Kara ise annesi Meryem ve kardeşi Murat ile birlikte 16 Mart Cumartesi günü Denizli'ye döndü.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Hastalık belirtileri devam eden kara, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tahliler sonucunda bir kez daha sıtma teşhisi konulan Ali Kara, hastanede gözetim altına alındı.

Büyük hayallerle gittikleri Fildişi Sahili'nde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Ali Kara, "Fildişi Sahili'nde akşamları çok fazla sivrisinek oluyor. Sinek ısırması sonucu babamla sıtma olduk. Kusmaya başladık, ateşimiz vardı ve başımız dönüyordu. Tedavi için hastanede yattık. Babamı kaybettik. Biz de Türkiye'ye döndük. Ancak hastalık yeniden nüksetti. Şu an gözetim altında tutuluyorum. Babamın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın Türkiye'ye gönderilecek. Hastane masrafları ve cenaze masrafları toplam 80 bin lira tuttu. 40 bin lirasını oradaki bir hayırsever karşıladı. Kalan 40 bin lirasını ise kendimiz yatırmamız gerekiyor" diye konuştu.

ANNEDEN YANLIŞ TEŞHİS İDDİASI

Fildişi Sahili'nde eşinin tedavisinin tam olarak yapılmadığını ileri süren Meryem Kara, "Ailemizde sadece eşim İngilizce biliyordu. Derdimizi tam olarak anlatamadık. Bu nedenle tedavisi tam yapılamadı. Oradaki hastaneler Türkiye'deki gibi değil. Doğru dürüst ilgilenen olmuyor. Bir serumu bile bir saatte takıyorlar. Acımız büyük" dedi.



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