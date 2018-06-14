Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Fikri Işık, şehitliği ziyaret etti

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek, dualar edip, şehit aileleriyle bayramlaştı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, EDOK Muharebe...

Fikri Işık, şehitliği ziyaret etti
BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek, dualar edip, şehit aileleriyle bayramlaştı.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve daire müdürleri İzmit Bağçeşme Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Fevziye Camii imam hatibi Faruk Çoban'ın Kuran-ı Kerim okumasının ardından İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehitler için dualar etti. Bayram öncesi şehitliğe gelen şehit aileleriyle bayramlaşıldı. Işık ve Aksoy şehit aileleri ve çocuklarla yakından ilgilendi.
Fikri Işık ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün arife, yarın Ramazan Bayramı, bu vesileyle şehitlerimizi ziyaret ettik ve dualar okuduk. Şimdiden bütün şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlıkla, huzurla eriştirsin. Şehitlerimiz bu topraklara bizim ebedi mührümüzün nişaneleridir. Şehitlerimizin şehadet gerekçeleri ortadan kalkana kadar bu mücadeleyi de sürdürmekte kararlıyız. Bu şehitliğimizde Osmanlı döneminden şehit olan şehitlerimiz meftundur. Bu da aslında mücadelenin kıyamete kadar süreceğinin göstergesidir" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325