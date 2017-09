Fikri Işık: BM zulüm karşısında sessiz kalırsa itibarı ortadan kalkar

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Birleşmiş Milletleri göreve çağırarak, "Birleşmiş Milletler binlerce insanın hayatını kaybettiği bir zulüm karşısında sessiz kalamaz, kalırsa işte zaten yerlerde sürünen itibarı ve meşruiyeti hepten ortadan kalkar" dedi.

Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın parti binası önünde gerçekleşen bayramlaşmasına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Fikri Işık bayramlaşmada yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye'de huzur içerisinde, esenlik içerisinde bayram kutlarken aynı fırsatı, aynı imkanı yakalayamayan dünyanın değişik yerlerinde zulüm altında, baskı altında ve türlü türlü sıkıntılar içerisinde bayramı idrak etmeye çalışan kardeşlerimiz var. Bu vesileyle başta Arakan olmak üzere bütün dünyadaki zulme maruz kalmış kardeşlerimizin bir an önce zulümden kurtulmasını ve onların da barış ve huzur içerisinde bayram kutlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aslında bugün dünyada yaşanan pek çok sıkıntı, pek çok adaletsizlik bizim neden daha çok çalışmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Zira Türkiye'nin istikrarı bölgenin istikrarı bölgenin istikrarı oluyor, zira Türkiye'nin gücü bütün dünyada mazlum milletlerin sıkıntılarının ifadesi anlamına geliyor" dedi.

Işık, Türkiye'nin, Arakan'daki Müslümanların sesi olmaya devam ettiğini belirterek, "Elbette bugün Arakan'a Türkiye'nin fiilen bir müdahale yapması mümkün değil ama Türkiye, Arakan'daki Müslümanların o zulme maruz kalmış insanların sesi olmaya, bu zulmün sona ermesi için bütün dünyanın vicdanına seslenmeye devam ediyor. Hani bir kötülük görürseniz gücünüz yetiyorsa elinizle düzeltin, yetmezse dilinizle düzeltin, o da yetmezse kalbinizde buğz edin ki bu imanın en zayıf noktasıdır hadisi şerifi gereğince. Türkiye Cumhuriyeti başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere Arakan'daki bu zulmü bütün dünya gündemine taşımak, bu zulmün durması için o gereken açıklamaları ve müdahaleleri yapıyor. Diğer yandan da mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle devlet millet el ele oradaki insanların acısını dindirecek, oradaki insanların yardımına koşacak çalışmaları da büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinden yapılan yardımlar Arakan'daki Müslüman kardeşlerimize ulaşıyor" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen Arakan'daki zulme dur diyecek adımları atması gerektiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Buradaki ölümlerin derhal durdurulması lazım. Zira aç ölmek ve tok ölmek arasında bir farkın olmadığının bilincindeyiz. Onun için bütün dünya kamuoyuna bütün dünyanın vicdanına çağrımız bir an önce bu zulme bu ölümlere bu baskıya dur dememizdir. Gelin bunu hep birlikte yapalım Birleşmiş Milletler ne için var? Birleşmiş milletler eğer bugün bu konuya hassasiyet göstermeyecekse göstermelik toplantılarla bir takım kınama kararlarının ötesinde bazı adımlar atmayacaksa, bu dünyanın bu Birleşmiş Milletleri sorgulaması haksız mıdır? Onun için Birleşmiş Milletler'e çağrımız derhal bu zulmün durdurulması için gerekli adımları atın, gerekli çalışmayı yapın. Egemen güçlerin çıkarlarına en küçük halel bir geldiğinde anında ayağa kalkan Birleşmiş Milletler binlerce insanın hayatını kaybettiği bir zulüm karşısında sessiz kalamaz kalırsa işte zaten yerlerde sürünen itibarı ve meşruiyeti hepten ortadan kalkar. Onun için çağrımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen bu zulme bu baskıya, bu şiddete dur diyecek bu adımları atmasıdır. Türkiye olarak bunun için her türlü gayretin içerisindeyiz ve her türlü imkanlarımızı da seferber etmeye hazırız."



