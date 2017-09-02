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Fikri Işık: BM zulüm karşısında sessiz kalırsa itibarı ortadan kalkar (2)

KENT BAYRAMLAŞMASINA KATILDI İzmit'te Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kent Bayramlaşması'na Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri,...

Fikri Işık: BM zulüm karşısında sessiz kalırsa itibarı ortadan kalkar (2)

KENT BAYRAMLAŞMASINA KATILDI
İzmit'te Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kent Bayramlaşması'na Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık programa katılanların bayramını kutlayarak, herkesle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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