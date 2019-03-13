Fikret Orman İbrahim Ulusoy ile Avcılar alt yapıya destek verecek

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı Beşiktaş Vodafone Park’ta ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Orman, Avcılar’ın alt yapı olarak destekleneceği sözünü verdi. Ulusoy, ziyaret sırasında Avcılar ile ilgili spor projelerinden bahsetti.

"CERRAHA İHTİYAÇ VARDI"

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy’un ziyareti sırasında Avcılar’a alt yapı takımları anlamında önemli destekler verileceğine işaret etti. Orman, Dr. Ulusoy’a adaylığı ile ilgili başarı dileklerinde bulunarak, "Genç bir dostumuz aday oldu. Avcılar’da problemler çok. Bir cerraha ihtiyaç vardı cerrah gelmiş, hayırlı olsun diyeyim. Avcılar’da çok Beşiktaşlı var, çok da aktif bir derneğimiz var. İnşallah beraber hem Beşiktaş olarak hem de Kulüpler Birliği olarak Avcılar’da bir şeyler yapalım diye konuştuk. İyi niyet olduktan sonra her şey çözülür, biz de iyi niyetliyiz. İnşallah Başkanımız ile güzel şeyler yaparız” dedi.

Başkan Orman, Ulusoy’a arkasında isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye ederken, Dr. Ulusoy da kendisine Afrikalı çocukların elleriyle yaptığı bir tespihi hediye etti.