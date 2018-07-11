Fikret Hakan 33 yıl yaşadığı evinde anıldı

TÜRK Sineması'nın duayenlerinden, asıl adı 'Bumin Gaffar Çıtanak' olan Fikret Hakan, ölüm yıldönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl yaşadığı, vefatının ardından hayat arkadaşı tarafından adına müze ve anı evi olarak düzenlenip, bugün açılışı yapılan pansiyon evde düzenlenen mevlit ve okunan dualarla anıldı.Türk Sineması'nın usta isimlerinden Fikret Hakan, 11 Temmuz 2017 tarihinde, akciğer kanserinden tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 83 yaşında yaşamını yitirdi. Fikret Hakan ölüm yıldönümünde, Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki, adını taşıyan sokaktaki, 33 yıl yaşadığı, pansiyon-evde mevlit okutulup, dualar edilerek anıldı.YAŞADIĞI PANSİYON EV, ANI EVİ VE MÜZE OLDUUsta oyuncunun ölümünden sonra hayat arkadaşı Tijen Kılıç tarafından 'Fikret Hakan Oteli Anı Evi ve Müzesi'ne dönüştürülen pansiyon-evin açılışı da bugün yapıldı. Sanatçının 70 yıllık sanat yaşamında kullandığı objeler, giyim eşyaları, sanat yaşamı boyunca aldığı ödüller, sahne kostümleri, film fragmanları, yazdığı kitaplar, çalışma masası, saatleri, daktilolar film afişleri ile süslenen anı evi ve müze büyük ilgi gördü.Anma töreni ve açılışa ünlü ses sanatçı Gülistan Okan, sinema oyuncusu İzzet Günay, oyuncu Nevra Serezli ve Fikret Hakan'ın Göltürkbükü'ndeki dostları katıldı. Sanatçının yakın arkadaşlarından Gülistan Okan, Fikret Hakan'ın Bodrum'u Bodrum, Göltürkbükü'nü Göltürkbükü yapan değerlerin başında geldiğini belirtip, "O'nun yaşam ve sanat çizgisi asla değişmedi. Arkasında bir hoş seda bıraktı, gitti. Biz dostlarına onun anılarını yaşatmak düşüyor, Nur içinde yatsın" dedi.Fikret Hakan'ın hayat arkadaşı Tijen Kılıç ise, "O yaşarken burayı bir sanat evi ve müze olarak derlemeyi düşünmüştü. Onun vasiyetini yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. İçimde hala bir burukluk var, keşke bugün yaptığımız Türk sinemasının nereden nereye geldiğini, geçmişini gösteren anıların yer aldığı bu müzeyi kendisi de görebilseydi. Fikret'in anılarını yaşatmak için burada imza ve sanat günleri, söyleşiler, sergiler düzenleyeceğiz. Müzemiz Fikret'i seven herkese açık olacak" dedi.Tören Fikret Hakan'ın anısına okunan mevlit ile sona erdi.

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