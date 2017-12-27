Fikirtepe'de kentsel dönüşümün 5 yıllık mağdurları...

Özgür Deniz KAYA -Ali AKSOYER/İSTANBUL, () KADIKÖY Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında evleri yıkılanlar, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, bir an evvel sorunlarına çözüm bulunmasını istediler.

Fikirtepe Mahallesi'nde yaşayanlar, kentsel dönüşüm projesini üstlenen inşaat firmasının, 2012 yılında, Fikirtepe'de yaşayanlara kiralarını ödeme sözü vererek 1 ay içerisinde evlerini boşaltmasını istediğini, kendilerine evlerinden taşınmaları için harcırah ve 6 aylık kira bedeli verildiğini, ancak aradan geçen süre zarfında verilen sözlerin tutulmadığını, kentsel dönüşüm çalışmalarının da yarım kaldığını söylediler.

MAĞDUR AİLELER: FARELERİN İÇİNDE YAŞIYORUZ

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm sürecinden mağdur olduğunu söyleyen mahalleliler, 'ya konuştu. Taşındığı yerdeki kirasını ödeyemediği için eski evine geri döndüğünü söyleyen Nazlı Ela Güreş, "Ünalan'a gittim, kirada oturdum. Sonra yapamadığım için tekrar geri gelmek zorunda kaldım. Farelerin içinde yaşamaktan bıktım artık. Çok zor durumdayım. 'Anlatılmaz, yaşanır' diye bir şey var. Bu duruma ne olur el atın." dedi.

Diğer mağdurlardan Yıldız Karakuş, "Bizi de tebligatla çıkardılar. Bir sene önce yine bir söz verildi ancak tutulmadı. Burada ceset dahil ne ararsanız var. Referandumdan önce oylarımız verildi. Her ay bin 500 TL kira ödüyorum. Bıraksalardı bizi, evlerimizde ne güzel yaşıyorduk. Veridkleri sözleri tutsunlar" dedi. Arzu Aydın ise "Eski Fikirtepe'de en azından kötü de olsa oturuyorduk burada. Türkiye'nin en iyi firması diye güvendik. İmzamızı attık. 5 yıldır bekliyoruz. Babamlar perişan. Farelerle yaşıyoruz, diyebilriim. Firma imzaların bitmesinden sonra inşaata başlayacağını söylüyor. Koskoca firma imza atmayan 3 kişiyi ikna edemiyormuş" diye konuştu.

Erol Ural da "Bundan 5 yıl önce Taşyapı bizim için bir yazıhane kurdu, bizim imzalarımızı aldı. Bize taşınma parası, 6 aylık kirayı verdi. '4. ayın 30'una kadar çıkmazsanız' diye bizi tehdit etti. Bizi yerlerimizden etti. Biz 5 yıldır mağduruz. Suriyelilerden daha kötü oldu" dedi.

KIZIMI ÇALIŞMAYA GÖNDEREMİYORUM

Asım Yavuz ise "Benim 3 tane dükkanım vardı. 5 tane dairem vardı. Kiralar ödenecekti. Yerinizi boşaltmazsanız ceza gelir dendi. Ben emekli maaşımı kiraya veriyorum. Millet dilenci oldu. Perişan olduk gittik. Bazı kişiler kendi yerine göre krediyle daire aldı. Onu da ödeyemedi" dedi. Arzu Şahin ise, "İyi kötü hepimiz evlerimizde oturuyorduk. 5 sene doldu. Söylenecek çok bir şey yok. Etrafa baktığınız zaman her şeyi anlatıyor. Biz 3 sene oldu, Kayışdağı'nda kiraya çıktım. Ben burada tekrar işe başladım. İnşaat firması yüzünden ben tekrar Kayışdağı'ndan buraya gelmek zorunda kaldım. Kamyonların arasından işe gidip geliyorum. Bana bir şey olursa, inşaat firması 'bizim yüzümüzden oldu' diyecek mi?" diye konuştu.

Bir başka mağdur ise "Kapımızın önüne gelip uyuşturucu kullanıyorlar. Benim üniversiteyi bitirmiş kızım var; ama buradan gidip gelme şartları kötü olduğu için onu işe gönderemiyorum" dedi. Diğer bazı mağdurlar ise şunları söyledi:

Kamil Güreş: Sayın Reis-i Cumhurumuza sesleniyorum. Bizi bu dertten kurtarmanızı saygılarımla arz ediyorum. Çok mağdur durumdayız. Mahallemizden 10-12 kişi öldü. Çocukları tinerci oldu. Hiçbirisi bu vefayı göremedi. Sıkıntılarımız büyük. Sayın Mehmet Haseki geldi, bize namus ve şeref sözü verdi. Bu işi en kısa zamanda bitireceğini bize arz etti. Devlet büyüklerimizden bu işin en kısa zamanda bitmesini istiyoruz.

Firdevs Uluocak: "Sayın Cumhurbaşkanım. Bizi Fikirtepe'den kurtar. Elimizden tut. Bu Fikirtepe'yi nasıl yapıyorsan yap yani artık. 6 senedir içimizde tinercisi, bağımlısı hepsi var. Biz Dumankaya adasıyız. Mağdur olduk. Yerimizi yurdumuzu yaptırın artık.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş: Fikirtepe'de neredeyse 7. yılına giren bu kentsel dönüşüm sürecinde, çeşitli sıkıntılar mevcut. Burada yaşayanlar, firmanın çektiği ihtarname üzerine, evlerini bir umutla boşalttılar. Amaç yeni, bitmiş ve modern evlere kavuşmaktı. Yeni evlere kavuşmak bir yana, 5 yıldır kendi ceplerinden geçimlerini asgari ücretle, emekli maaşlarıyla kiralarını ödemek zorunda kaldılar. Firma, kiralarını çekilen ihtara rağmen vermemekte. Burada bir mağduriyet var."

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