Fideleri Batman'da, lahanaları Muş'ta yetiştiriyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ merkeze bağlı Bağlar köyünde, lahana üreticiliği yapan Ömer Yenmez, fideleri Batman'ın Sason ilçesinde lahanaları ise Muş'ta yetiştiriyor.

İklim şartları dolayısıyla fideleri, sıcak olan Sason ilçesinde, lahanaları ise Bağlar köyünde yetiştiren üreticilerden Ömer Yenmez, işin çok karlı olduğunu söyledi. Şubat ayında 3 bin fideyi Sason'da ektiğini anlatan Yenmez, "Nisan ayında ise köye getirip, tarlaya ektik ve temmuz sonu, ağustos başında lahana hasadını başlattık. Köyümüzdeki lahana üreticileri haziran ayı ortasında fideleri ekip, eylül ayında hasadına başlıyor. Yani ben, ürünü 1 ay erken toplamaya başlıyorum. Muş'ta mevsimin en erken lahanasını ben yetiştiriyorum. Lahananın tanesini 7- 8 liradan satıyorum. Benim lahanalarım bittikten sonra köy halkı lahanaların hasadına başlıyor. Köylünün ürünü aynı zamanda yetiştiği için lahananın bir tanesi 4- 5 liradan satılıyor. Ben erken yetiştirdiğim için piyasada benim üründen başka ürün olmadığından köylünün satış fiyatının üstünde satarak, daha fazla kazanç elde ediyorum" diye konuştu.

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