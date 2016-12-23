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Fidel Castro'yu andılar

BODRUM'da, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) teşkilatı tarafından düzenlenen piknikte, kısa süre önce yaşamını yitiren, Küba lideri Fidel Castro anıldı. Yalıkavak Mahallesi, Küdür Yarımadası'ndaki Prensen Koyu'ndaki 'Fidel'i...

Fidel Castro'yu andılar
BODRUM'da, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) teşkilatı tarafından düzenlenen piknikte, kısa süre önce yaşamını yitiren, Küba lideri Fidel Castro anıldı.
Yalıkavak Mahallesi, Küdür Yarımadası'ndaki Prensen Koyu'ndaki 'Fidel'i Anıyoruz' adı altında düzenlenen pikniğe ÖDP Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Muğla İl Başkanı İskender Doğer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişi katıldı. Küba bayrakları ile Fidel Castro'nun üzerinde 'Unutmayacağız' yazısı yer alan portresinin asıldığı koydaki pikniğe katılanlar, marşlar, şarkılar, türküler söyledi. Etkinliğe katılanlara Küba purosu hediye edildi. Etkinlikte katılımcılar Küba bayrakları ve Fidel Castro'nun portresi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
ÖDP Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada Castro'nun halkı için yaptıkları ile dünyanın en önemli liderleri arasında bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Fidel Castro, emperyalizmle hayatı boyunca mücadele etmiş, halkının kurtuluş savaşını kazanmış ve büyük önder Atatürk'ü örnek almış bir liderdir. Ölümü tüm Kübalılar gibi bizleri de üzdü. Düzenlediğimiz piknikte onu andık. Ben de Küba'dan getirdiğim puroları arkadaşlarıma hediye ettim" dedi.

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