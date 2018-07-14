Feyzioğlu: Yargının güvenilirliği, Türk devleti açısından beka meselesidir

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı güvenilirliğiyle ilgili, "Yargının güvenilirliği meselesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından ve Türk milleti açısından bir beka meselesidir. İşte bu beka meselesinde de biz avukatlar, adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi mücadelesini veriyoruz" dedi.

Zonguldak Barosu tarafından meslekte 40 ve 50 yılını dolduran avukatlara törenle plaket verildi. Bir otelde düzenlenen törene TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlar ve davetliler katıldı. Metin Feyzioğlu, yargı mensupları olarak yargının güvenilir olması için çalıştıklarını belirterek, "Çünkü 81 milyonun bir payda da buluşturmazsak eğer, etnik, mezhepsel, partisel fay hatlarından çatlar gider. Türkiye Cumhuriyeti etnik mezhep esaslı bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün tanımladığı şekilde milliyetçilik temeline oturtulmuş bir devlettir. Başka türlü de olamaz da. Büyük savaşın akabinde üç kıtadan Anadolu'ya çekilen ve çok farklı kültürlerden, mezheplerden, geleneklerden, geçmişlerden halkı aynı paydada buluşturmak sadece Atatürk'ün tanımladığı milliyetçilikle olabilirdi. Bugün o milliyetçiliğin vazgeçilmezi olan ülküdaşlık, aynı geçmişten gelmenin gururunu ve aynı geleceğe yürümenin umudunu barındırmalı" diye konuştu.

Aynı geleceğe yürürken vatandaşın devletinin yargısına güvenmek zorunda olduğunu belirten Feyzioğlu, "Eğer yargısının haklı ile haksızı ayıracağına inanmıyorsa, eğer yargıyı sığınacak bir liman olarak görmüyorsa, eğer yargının suçlu ile suçsuzu, doğru ile yanlışı haklı ile haksızı birbirinden ayırmak yerine üstünün hukukunu icra ettiğini, güçlünün sopasını vurduğunu düşünüyorsa bu ülkeyi bir arada tutamayız. Şu halde, yargının güvenilirliği meselesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından ve Türk milleti açısından bir beka meselesidir. Bunu bir kere anlayalım. İşte bu beka meselesinde de biz avukatlar adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi mücadelesini veriyoruz" dedi.

Feyzioğlu, konuşmasının ardından meslekte 40 ve 50 yılını dolduran meslektaşlarına plaketlerini verdi.



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