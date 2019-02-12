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Feyzioğlu: Giriş sınavlarını getirmek üzereyiz

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Mesleğimizin en acil ihtiyacı olan giriş sınavlarını hep birlikte getirmek üzereyiz. Mesleğin en acil ihtiyacı olan giriş sınav sistemini Adalet Bakanlığı, YÖK ve Anayasa Mahkemesi...

Feyzioğlu: Giriş sınavlarını getirmek üzereyiz
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Mesleğimizin en acil ihtiyacı olan giriş sınavlarını hep birlikte getirmek üzereyiz. Mesleğin en acil ihtiyacı olan giriş sınav sistemini Adalet Bakanlığı, YÖK ve Anayasa Mahkemesi ile hep birlikte getirmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu tarafından düzenlenen 'CMK'da İstinaf' konulu etkinliğe katıldı. Kentteki otelde avukatlarla bir araya gelen Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin yargıyla ele geçirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Türkiye'ye diken yargıdan batırıldı. Türkiye yabancı istihbarat örgütlerinin kurduğu, kurdurduğu örgütlerin işgal denemesine yargı eliyle uğratıldı. Yargı bunlara bir yol açma makinesi olarak çalıştı. Bu acı tecrübeyi hep birlikte yaşadık ve tedbirlerini de bir daha olmamak üzere almak zorundayız" diye konuştu.
'BİZ BİRLEŞTİRİCİYİZ'
Ortak akla vurgu yapan Feyzioğlu, "Bunu birbirimizi düşman gibi görerek değil, ortak aklı milletçe üreterek başarmak zorundayız. Biz siyasi particilik yapmıyoruz. Şu süreçte Türkiye Barolar Birliği'nin ülkeye çok büyük bir hizmet fırsatı doğmuştur. Siyasi partilerin sözcülüğünü yapanlardan medet umanlar bizi suçlayabilirler. Onlar ne derse desin, biz toplumu kucaklaştırıp, milletin ortak aklını ve iradesini hep birlikte ortaya koymak zorundayız. Biz birleştiriciyiz; ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı değiliz" dedi.
'SİZDEN YETKİ, GÖREV İSTİYORUM'
Kayseri Barosu avukatlarından sorunların çözümü konusunda yetki de isteyen Metin Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Eğer avukat bağımsız ve güçlü olmazsa hâkim ve savcı, hâkimlik ve savcılık yapamaz. Yargı üç eşit gücün ortaklaşa çalıştığı bir faaliyet şeklinde barınamaz. Demek ki doğrudan doğruya savunmayı ilgilendiren reformlar, yargı reformu içinde yer almalıdır. Ben sizin temsilcinizim. Ben sizin Birlik Başkanınızım. Bu dertleri çözmek için ben Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak, bir kanarya sevenler cemiyeti gibi mi davranmalıyım, yoksa sorunu çözecek olanlarla iletişim içinde mi olmalıyım? Konuşalım mı, kavga içinde mi olalım? Sorunlarımız çözüm yoluna girmişken, bir çuval inciri berbat mı edelim, yoksa konuşmaya devam mı edelim? Sizden yetki, görev istiyorum. Hangisini yapmamı istiyorsunuz? Diyalogla çözmeye devam mı?"
'SINAVI GETİRMEK ÜZEREYİZ'
Hukuk fakültesi mezunlarına yönelik getirilmesi planlanan sınav hakkında da konuşan Feyzioğlu, "Sayın Adalet Bakanı, Sayın YÖK Başkanı, Sayın Yargıtay Başkanı, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanıyla yürüttüğümüz ve onların alt kadrolarıyla şekillendirmeye çalıştığımız süreçte inşallah mesleğimizin en acil ihtiyacı olan giriş sınavlarını hep birlikte getirmek üzereyiz. Mesleğin en acil ihtiyacı olan giriş sınav sistemini Adalet Bakanlığı,YÖK ve Anayasa Mahkemesi ile hep birlikte getirmek için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda bunu neticelendireceğiz. Bu olmazsa olmamızdır" dedi.
KAYSERİ'YE İSTİNAF MÜJDESİ
Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun ise kentte Mayıs ayında istinaf mahkemesinin kurulacağı müjdesini verdi. Dursun, "Kayseri'de de ilk çıkacak yaz kararnamesiyle istinaf mahkemesinin hayata geçirilmesine dair Ankara'da yapılan planlamalar söz konusu" diye konuştu.

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