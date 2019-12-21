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Feyzioğlu: Emine Erdoğan'a kadına şiddete karşı projemiz için mektup yazdım

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kadına şiddetle mücadele için başlattıkları 'Gelincik' projesini Türkiye'ye yaymak istediklerini söyledi. Feyzioğlu, "İnşallah dört dörtlük bir proje olarak önümüze konulacak....

GENEL 21.12.2019, 13:58
Feyzioğlu: Emine Erdoğan'a kadına şiddete karşı projemiz için mektup yazdım
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kadına şiddetle mücadele için başlattıkları 'Gelincik' projesini Türkiye'ye yaymak istediklerini söyledi. Feyzioğlu, "İnşallah dört dörtlük bir proje olarak önümüze konulacak. Dün Emine Erdoğan'a bir mektup yazdım. Bu projenin kendileri tarafından sahiplenilmesini önemsiyorum" dedi.
TBB ve Kayseri Barosu tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları' toplantısına Feyzioğlu'nun yanında 26 ilin baro başkanları katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu, yatırım için en önemli unsurun hukuk güvenliği olduğunu söyledi. Fevzioğlu, "Ülkemizin sanayi ve istihdam yaratan fabrikalara ihtiyacı var. Yatırımcı hukuk güvenliğinin olmadığı yere gelmez. Yargı reformunu işte biz bu yüzden istiyoruz. Bazıları bunu avukatlar için istediğimizi söylüyor, bu son derece yanlış bir düşünce. Bir avukatın kendi adına istediği bir şey olmaz. Biz bu ülke için istiyoruz" dedi.
'EMİNE ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDIM'
Ankara Barosu'nda olduğu dönemde başlattığı 'Gelincik' projesine değinen Feyzioğlu, "Bunu şimdi inşallah tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz. Adalet Bakanı ile çok güzel bir işbirliği içindeyiz. Şiddet önleme merkezlerinin her birine bu konuda uzman, özel eğitimli, kadın hakları mücadelesine başına koymuş kıdemli kadın avukatları görevlendireceğimiz bir proje geliştiriyoruz. Sahada da onun ile birlikte mağdurun elinden tutacak, sisteme karşı mücadele edecek bir proje geliştiriyoruz. İnşallah dört dörtlük bir proje olarak önümüze konulacak. Dün Emine Erdoğan’a bir mektup yazdım. Bu projenin kendileri tarafından sahiplenilmesini önemsiyorum. Bir kadın olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesi için kendisinin çok iyi bir mücadele vereceğine inanıyorum" diye konuştu. 
'KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE KAĞIT ÜSTÜNDE KALMAMALI'
Feyzioğlu, kadına şiddeti önleme konusunda her kesime sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Eskişehir’de çok kötü sonuçlanan bir örnek var. Tuğba Hanım, maalesef 23 defa dilekçe yazıp, 'Beni öldürecek, bu adam' demiş. Her seferinde sistem kağıt üzerinde üzerine düşeni yaptı; ama kadın öldürüldü. Aslında hiç kimse bir şey yapmamıştı. Didim’de de böyle bir şey var. Sahada görev yapan, jandarma, kaymakam, sosyal hizmet uzmanı, hakim, savcı her kimse bir can kurtarmak adına 'bu işi yapıyorum' sorumluluğunda yapmalı. Sadece imza atmakla bu iş kalmamalı. Emine Erdoğan’ın bu konuya hassas yaklaştığını biliyorum. Sahada görev yapan herkese teşvik unsuru olacağını biliyorum" dedi.
'İYİ OLAN KAZANSIN'
Feyzioğlu, Kayseri ve Kastamonu arasındaki pastırma rekabetiyle ilgili de "Şu anda bu rekabet kime yarıyor bilmiyorum. Ben çatı bir örgütün yöneticisi olarak taraf olmayayım. 'Kastamonu' desem, bir daha Kayseri sınırlarına almazlar, 'Kayseri' desem de bir daha Kastamonu pastırması gelmez. İyi olan kazansın demek istiyorum; çünkü hepsi çok güzel. Allah alamayana imkanlar nasip etsin. İnşallah ülkemizin ekonomisi gelişir ve refah seviyesi artar da herkes ailesine, eşine dostuna rahatlıkla ikram edebilir" diye konuştu.
KASTAMONU PASTIRMASI TOPLANTIDA
Öte yandan Kastamonu Baro Başkan Yardımcısı Hakan Marangoz, toplantıya Kastamonu pastırması getirdi. Bez torbalara konulan pastırmalar, baro başkanlarına hediye edildi. Kastamonu Baro Başkan Yardımcısı Hakan Marangoz, "Kastamonu pastırmasını getirdik. Salonda herkesin dikkatini çekti. Kayseri’ye pastırma ile gelerek, risk aldığımızı düşünüyoruz ama kimisi meydan okuma kimisi de risk aldığımızı düşünüyor. Biz bir jest ve tanıtım yapmak istedik. Son zamanlarda gündeme geliyor. Bölge için bir değer olarak getirdik. Çok şaşırıyorlar. Kayseri gibi bir ile başka bir yerden pastırma getirilmesi akla gelecek bir şey değil. Ama biz pastırmamıza güveniyoruz" dedi.

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