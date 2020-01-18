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Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur
GENEL 18.01.2020, 18:04
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur" dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Barosu'nca düzenlenen Meslek Eğitimi Semineri ve meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatlara plaket takdimi için Tokat'ta geldi. Otelde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın son bölümünde katılan Feyzioğlu, "Yargı reformu kapsamında müdafi bulundurma zorunluluğu geldi. Aynı müdafiler o soruşturmanın devamında yapılacak olan asliye cezadaki tek celselik talepnamenin görüşülüp hüküm verildiği duruşmada da yine avukatlık yapacaklar. Dolayısıyla bu reform kapsamında bugün biraz sonra konuşacağımız konu çerçevesinde tam 180 bin olayda; yıldaki artabilir, vatandaşımız adliye koridorunda savcılıktan mahkemeye yıllarca maddi manevi tükenmekten kurtuldu. 50 binin üzerindeki gencecik meslektaşımız da 180 bin çarpı 2; tam 360 bin yeni dosya sahibi oldu. 1 yılda! Bu avukata iş ve istihdam yaratmak ve aynı zamanda da vatandaşı korumaktır. Hep söylediğim şu; vatandaşın menfaati ile avukatın menfaati çatışamaz. Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur" diye konuştu.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Barosu'nca düzenlenen Meslek Eğitimi Semineri ve meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatlara plaket takdimi için Tokat'ta geldi. Otelde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın son bölümünde katılan Feyzioğlu, "Yargı reformu kapsamında müdafi bulundurma zorunluluğu geldi. Aynı müdafiler o soruşturmanın devamında yapılacak olan asliye cezadaki tek celselik talepnamenin görüşülüp hüküm verildiği duruşmada da yine avukatlık yapacaklar. Dolayısıyla bu reform kapsamında bugün biraz sonra konuşacağımız konu çerçevesinde tam 180 bin olayda; yıldaki artabilir, vatandaşımız adliye koridorunda savcılıktan mahkemeye yıllarca maddi manevi tükenmekten kurtuldu. 50 binin üzerindeki gencecik meslektaşımız da 180 bin çarpı 2; tam 360 bin yeni dosya sahibi oldu. 1 yılda! Bu avukata iş ve istihdam yaratmak ve aynı zamanda da vatandaşı korumaktır. Hep söylediğim şu; vatandaşın menfaati ile avukatın menfaati çatışamaz. Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur" diye konuştu.
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