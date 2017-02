Feyzioğlu: Anayasa değişikliğini bölücü örgüt de destekliyor (2)

'16 NİSAN ALLAH'IN MİLLETİMİZE ALTIN TEPSİDE SUNDUĞU FIRSAT'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda Yalovalılar ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Feyzioğlu, izleyicilerle İzmir Marşı’nı söyledi, sahnede oturarak sunumu dinledi. Türkiye’nin anayasa değişikliğine ‘hayır’ diyeceğini söyleyen Feyzioğlu, bunun gerekçelerini de sıraladı. Feyzioğlu, şöyle konuştu:

“Biz sadece salonlarda değiliz. Kahvelerdeyiz, teyzelerin, annelerin evdeyiz, biz sadece burada değiliz. Sanayi sitesindeyiz, köylerdeyiz, sokaktayız, biz Türkiye’nin her yerindeyiz. Çünkü biz halkız. Çünkü biz Türk milletiyiz. Biz yollardayız. Siz klavye başındasınız, sokaktasınız, kahvedesiniz. Her yerde bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi bize birileri menfaat sağladığı için yapmıyoruz. Tam aksine. Her türlü baskıya, sövgüye, hakarete, tehdide rağmen bir mücadelenin peşindeyiz. Niçin? Niçin biz Türkiye’yi karış karış geziyoruz? Niçin nefesimiz, gücümüz yettiğince, 24 saat 7 gün yettiğince Türkiye’yi kasaba kasaba geziyoruz. Her gördüğümüz vatandaşımıza doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Niçin, çünkü 16 Nisan’da önümüzde çok büyük bir sınav var. Bu sınav, bu referandum Allah’ın milletimizin önüne altın tepside getirdiği tarihi bir fırsat çünkü. Bu referandumda aziz Türk milleti geleceğine, ülkesinin bütünlüğüne, devletine, evlatlarına azim ve kararlılıkla sahip çıktığını tüm dünyaya bir kez daha gösterecek. Hayır diyecek, hayır. Neden ‘hayır’, neye ‘hayır’ diyecek? Tapunun bir tek kişinin devrine hayır diyecek. Gazi meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstüne bir demir yumruğun, bir balyozun vurulmasına ‘hayır’ diyecek. Türkiye’nin hâkim ve savcılarının bir tek kişiye bağlanmasına ‘hayır’ diyecek. Meclisin bütçe yetkisini dahi fiilen bir tek kişiye verilmesine, Meclisin milli serveti hazineyi tek bir kişiye bağlanmasına ‘hayır’ diyecek. Neye hayır diyecek, Türkiye’nin bölünmesini isteyen küresel güçlerin senaryolarına en yüksek sesle kararlılıkla hayır diyecek ve bir hain proje çöpe atılacak. Bu projeyi bizim önümüze getirenlerin ben niye getirdiklerini bildiklerini dahi düşünmüyorum. Bu projenin destekçilerinin, Türkiye’deki bir takım destekçilerinin, imzacılarını başkanlık sistemi adıyla dayatılan tek adam rejiminin ihtiras içindeki takipçilerinin niye bu projeyi dayattıklarını bildiklerini sanmıyorum, ama bilen birileri var.”

'HEPİNİZDEN DAHA VATANSEVERİZ'

Daha sonra eline izleyicinin birinden telefonunu alan Feyzioğlu, anayasa değişikliğini örnekle anlattı. Feyzioğlu, “Avuçlarının içerisinde bir cisim var. Buna diyorlar ki sakladıkları bu cisme, ‘Bu bir sürahi’ diyorlar. Biz de diyoruz ki; bir aç da görelim, bir göster. Diyorlar ki, ‘Sen teröristsin’. Hayır, bir dakika, avucunun içinde ne var bir göster diyoruz. Diyorlar ki; ‘Sen hainsin’. Yahu bir dakika tamam. Avucunun içinde ne var bir göster, Allah aşkına diyoruz. Başlıyorlar sen güçlü Türkiye istemiyor musun demeye. Bir saniye. Hepinizden daha milliyiz. Hepinizden daha vatanseveriz. Hepinizden daha bu milleti, bu memleketi daha çok seviyoruz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bel kemiğine balyoz indirilirken, biz göğüs gerdik. Çünkü Silivri kapılarında biz bekledik. Çünkü Silivri zindanlarını biz millet olarak birlikte yıktık. Bizim milliyetçiliğimizi, bizim vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz, kimsenin haddi değildir. Avuçlarının içine saklamışlar. Sürahi diyorlar. Diyoruz ki; Hayır, bu telefon mu sürahi mi? Biz millete soruyoruz, telefon mu sürahi mi. Avucunun içinde saklayanlar diyor ki; bu sürahi. Avuçlarını açtıktan sonra milletimizin buna telefon diyeceğine eminiz. Milletimize güveniyoruz. Biz milletimize bu projenin mimarlarından çok daha güveniyoruz. Milletine güvenmeyenler, milletinden kaçanlar, korkanlar, satmaya çalıştıkları ürünün ne mal olduklarını bildikleri için bunu gizleyenlerdir” dedi.

