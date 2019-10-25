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FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

  Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, ()  FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz’da  gözaltına alındı.  Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler  Yenimahalle’de ...

GENEL 25.10.2019, 12:24
FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, ()  FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz’da  gözaltına alındı.

 Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler  Yenimahalle’de  şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına  GBT sorgusu yapıldı. Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.  Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı. Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler  Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi’ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işilemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

 

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