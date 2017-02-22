FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması soruşturması; 6 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 16 Şubat Perşembe günü 6 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'de yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki FETÖ yapılanmasında 'abi' konumundaki kişiler olduklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.