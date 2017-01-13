FETÖ/PDY'nin "Abla Yapılanması"na operasyon; 55 gözaltı



Ramazan EĞRİ-Çağatay KENARLI-/İSTANBUL,()İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY' kapsamında örgüt içerisindeki "abla" yapılanmasına yönelik yaptıkları operasyonda 55 kişiyi gözaltına aldı.



"BYLOCK" KULLANICILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY' kapsamında örgüt içerisindeki "abla" yapılanmasında bulunan ve 'ByLock' kullandığı belirlenen 73 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde aralarında Kartal İBB Lojmanlarındaki bir dairenin, Üsküdar'da 5 katlı bir apartmanın bulunduğu adreslere gitti, buralarda arama yaptı. Üsküdar'daki apartmanda bulunan dairede bir kişi gözaltına alındı.



55 GÖZALTI VAR



Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 55 olduğu öğrenildi . Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.



POLİS DİĞER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE



Hakkında gözaltı kararı bulunan 18 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

