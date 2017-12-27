FETÖ/PDY'den yargılanan hakimlerin ikinci duruşması yapıldı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() Ankara İstinaf Mahkemesi'nde görevli iken darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hakimler Mustafa Göçer ve Harun Gökdağ hakkında İstanbul İstinaf Mahkemesi'nde terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Harun Gökdağ katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Göçer de Ankara'dan SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Sorgusu yapılan Harun Gökdağ, Adıyaman eski Başsavcısı Faruk Büyükkaramuklu'nun itirafında örgüte dahil olduğunu söylemesi üzerine örgüt üyeliği suçundan hakkında dava açıldığını belirterek, "Faruk Büyükkaramutlu'yu stajdan tanıyorum, samimi değilim. Ankara'da hiç görmedim, görüşmüşlüğüm yok. Nasıl böyle bir beyanda bulundu anlayamadım. Onunla karşılaşmışlığım dahi yok, örgütle irtibatım olduğunu söylüyor. Böyle bir örgütle ilgimin olmadığı açık. Bu yönde tanıklarım var" dedi.

KİMSE YOK MU DERNEĞİ İLE YAPTIĞI 71 TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN HTS KAYDINI KABUL ETMEDİ

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ni 71 kez aradığı yönündeki HTS kaydını kabul etmeyen Gökdağ, "Benim kullandığım telefonla görüşme iddiası var, bunu kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Gökdağ, Amerika, Afrika, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan'da bulunan telefonlara mesaj attığı ve görüşmeler yaptığına ilişkin iddiaları kabul etmeyerek, "Bu görüşme iddialarını ilk kez duyuyorum. Benim 21-23 liralık sabit faturam var, bunu aşmıyorum. Böyle bir görüşme yapmadım. Benim oralarda bir tanıdığım yok" dedi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

YARGILAMA NEDEN İSTANBUL'DA ?

Darbe girişimi sırasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakimler olan bu davanın sanıkları Mustafa Göçer ve Harun Gökdağ hakkında başlatılan soruşturma, en yakın Bölge Adliye Mahkemesi olması nedeniyle görevsizlik kararı ile İstanbul'a gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, açığa alınan her iki hakim hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.