FETÖ’den tutuklu eski rektörün yargılanmasına devam edildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da FETÖ/PDY'nin Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik açılan davada 16’sı tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, FETÖ ile bağının bulunmadığını, 107 rektör adayı içerisinden atandığını ve kendisine TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın referans olduğunu söyledi.

FETÖ’nün Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik açılan 16'sı tutuklu 25 sanıklı davanın ilk duruşması, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde oluşturulan duruşma salonunda gerçekleştirildi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarında 5 ila 22.5 yıl hapis cezası istenen sanıklardan tutuklu yargılanan Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun, iddianamede örgüt liderinin referansı ile rektör olarak atandığı ileri sürüldü.

Duruşmada ilk dinlenen Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, 26 Ekim 2016 tarihinde tutuklandığını belirterek, FETÖ ile bağının bulunmamasına rağmen örgüt üyelerinin zaman kazanmak adına ismini kullandıklarını iddia etti. Eruslu, FETÖ’cü olmadığına dair, sunduğu tanık listesinin dinlenmesini istedi.

Eruslu'nun verdiği tanık listesinde ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın isminin de olduğu ortaya çıktı. Yurt dışı çıkışlarıyla ilgili de bilgi veren Eruslu, Uganda ziyaretinin YÖK çalışmaları kapsamında yapıldığını, buraya 4 rektör gittiklerini belirtti. Eruslu, diğer 3 rektörün ise herhangi bir suçlamayla karşılaşmadıklarını söyledi. Örgütün birçok davetine rağmen bunlara katılmadığını kaydeden Eruslu, evinde bulunan Fettullah Gülen ile ilgili kitapla ilgili, “Bu kitap FETÖ’yü kötüleyen, eleştiren bir kitaptır. Nasıl olur da bunun içeriğine bakılmadan iddianameye koyulur, anlamış değilim” şeklinde konuştu.

Yalova Üniversitesi’ne ikinci kez aday olduğunda, örgütün karşısına bir aday çıkardığını söyleyen Eruslu, “Bu aday sadece 15 oy almıştır. Demekki üniversitede 15 tane FETÖ’cü vardı” dedi. ‘Fetullah Gülen’in referansıyla rektör olduğu’ yönündeki iddiaya da yanıt veren Eruslu, “Ben 107 rektör adayı içerisinden atandım. Bana TBMM Başkanı İsmail Kahraman referans olmuştu. İsterseniz bir dahaki duruşmada tanık olarak dinleyebilirsiniz” diye konuştu.

Üzerine atılı suçları reddeden Eruslu, somut delillerin olmadığını söyleyerek gerekirse AİHM’e gidebileceğini belirtti.

Eruslu’nun avukatı Özel Bahadır ise, müvekkilinin ByLock kullanmadığına dikkati çekti. Bahadır, iddianamede Eruslu’nun 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbeye teşebbüs suçuna sunduğu katkılarla icrasını kolaylaştırmak suretiyle katıldığı değerlendirildiğinden müvekkili için ayrıca müebbet hapis cezası talep edildiğini belirterek, “İddianameye yansıyan tanık bayanlarında 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü gecesinde, sanığın herhangi bir eylemde bulunmamasına rağmen bunun iddianameye yansımasını anlaşmış değiliz. Burada bir hata yapıldığını düşünüyoruz. Bu nedenlerle sanığın tutukluluk halinin kaldırılarak beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Sanıkların yargılanmasına yarın da devam edilecek.

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