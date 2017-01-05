FETÖ'ye yönelik 'Gölbaşı-8' operasyonunda 4 tutuklama

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 'Gölbaşı-8' operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 4'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 26 Aralık'ta İzmir merkezli Ankara, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde operasyon düzenledi. 'Gölbaşı-8' operasyonu kapsamında 'himmet toplamak, örgüte finansal destek sağlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adına faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 15'i savcılık sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari konumdaki 6 kişi ise aranıyor.